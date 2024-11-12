Министр финансов РФ Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары

«Это больная тема… Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали. Но на деле туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца».