В Краснодаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии за ноябрь 2024 года. Об этом сообщается в исследовании российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.
Так, больше всего в краевом центре готовы заплатить водителю. Должность предусматривает поездки между городами, контроль и выгрузку товаров, соблюдение сроков доставки. Для работы нужно иметь категорию Е и опыт в 6 месяцев. За должность обещают платить 250 тысяч рублей.
Второе место занимает вакансия директора сервисного центра. От кандидата ждут, что он будет способен сохранить бесперебойную работу сети, сможет выполнить количественные и качественные характеристики бесперебойной работы, составить и реализовать планы в организации. Будущему работнику предлагают зарплату от 155 тысяч рублей.
Третья строчка из сферы красоты — врач-косметолог. В обязанностях прописано, что сотрудник будет консультировать пациентов по всем возможным вопросам, проводить процедуру лазерной эпиляции, аппаратной косметологии, инъекции. Здесь, конечно, обязательно требуется медицинское образование и сертификат врача-косметолога. Платить обещают от 150 тысяч в месяц.
Автоэлектрику-диагностику обещают заплатить от 135 тысяч рублей. Он должен проводить диагностику коробки переключение передач, топливной аппаратуры, двигателя внутреннего сгорания.
Строчку лидеров закрывает вакансия менеджера по работе с клиентами. Соискателю предстоит курировать клиентов на всех этапах сделки, контролировать оплату и выполнение планов по продажам, а также работать с CRM-системой. Работнику готовы платить от 130 до 190 тысяч рублей.
Ранее мы писали, стала известна самая высокооплачиваемая профессия на Кубани. Среди офисных работников по уровню зарплат стали лидерами инженеры.