В Краснодаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии за ноябрь 2024 года

Так, больше всего в краевом центре готовы заплатить водителю. Должность предусматривает поездки между городами, контроль и выгрузку товаров, соблюдение сроков доставки. Для работы нужно иметь категорию Е и опыт в 6 месяцев. За должность обещают платить 250 тысяч рублей.