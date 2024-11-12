В Волгограде переходят ко второму этапу реконструкции улицы Ангарской

Отметим, в регионе активно занимаются проектами развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на регулярной основе совершает рабочие поездки на объекты дорожного строительства, реконструкции и ремонта. Работы выполняются благодаря реализации региональных программ, а также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 2014 года в регионе построено и обновлено около 4,8 тыс. км дорог.