В Волгограде переходят ко второму этапу реконструкции улицы Ангарской

Речь идет о 2-м этапе модернизации ул. Ангарской в пределах ул. Волчанской и Римского-Корсакова.
С проектом можно будет ознакомиться с 19 ноября по адресу ул. Порт-Саида, 7а (с 10.00 до 12.00 в рабочие дни). В начале декабря состоятся общественные слушания.
До этого времени волгоградцы могут вносить свои предложения и замечания.
Улица Ангарская в Волгограде — важная магистраль общегородского значения, она обеспечивает транспортную связь между жилыми каарталами, соцобъектами, а также открывает выход на дороги, ведущие к другим районам.
Ранее была проведена реконструкция этой трассы в границах от ул. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе. Здесь проезжую часть расширили, построив 4 полосы для движения.
Отметим, в регионе активно занимаются проектами развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на регулярной основе совершает рабочие поездки на объекты дорожного строительства, реконструкции и ремонта. Работы выполняются благодаря реализации региональных программ, а также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 2014 года в регионе построено и обновлено около 4,8 тыс. км дорог.
Среди уже выполненных и реализуемых значимых проектов — прокол на Тулака, обход поселка Горьковского, реконструкция московской трассы, мост через Ахтубу; обход Волгограда, 25-километровый участок которого в Городищенском районе находится в высокой степени готовности; третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу.