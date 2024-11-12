Требования к качеству связи мобильных операторов ужесточили в Беларуси

Изменения в соответствующий государственный стандарт СТБ 1904−2022 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля» внес Государственный комитет по стандартизации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальное опубликование Национального правового интернет-портала.



В стандарт вносятся изменения, которые более четко описывают требования к передаче данных и нормы связи в различных обстоятельствах. К примеру, доля неуспешных вызовов от общего количества должна быть не более 6%, а не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения — 5%. Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента, не должна превышать 3%.



Изменения будут введены 1 декабря.