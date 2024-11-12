В Ростове не будут закупать новые электробусы в 2025 году

В Ростове-на-Дону в 2025 году не собираются закупать новые электробусы. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на администрацию донской столицы.
20 машин «КАМАЗ-6282» купили в конце 2023 года. В январе-феврале 2024 года они вышли на три маршрута: № 58 «Центральный рынок — Сельмаш», № 17А «мкр. Левенцовский — Стройгородок — Центральный рынок» и № 88 «ВОС — площадь Карла Маркса». Параллельно были закуплены шесть зарядных устройств — часть из них установлены в двух депо, а другие — на улицах.
Электробусы оборудованы кондиционерами, приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения, автоинформаторами, электронными информационными табло и системами видеонаблюдения.
В ходе реализации федерального проекта «Чистый воздух» администрация города предложила организовать закупку 42 троллейбусов, реконструировать троллейбусное депо на улице 20-я Линия, 45, реконструировать 78 километров контактной сети троллейбуса, капитально отремонтировать три тяговых подстанции, закупить 100 единиц автобусов, которые работают на газомоторном топливе, сделать транспортно-пересадочный узел «Левенцовский».