В Ростове не будут закупать новые электробусы в 2025 году

20 машин «КАМАЗ-6282» купили в конце 2023 года. В январе-феврале 2024 года они вышли на три маршрута: № 58 «Центральный рынок — Сельмаш», № 17А «мкр. Левенцовский — Стройгородок — Центральный рынок» и № 88 «ВОС — площадь Карла Маркса». Параллельно были закуплены шесть зарядных устройств — часть из них установлены в двух депо, а другие — на улицах.