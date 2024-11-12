Поликлинику в воронежском Панино построит «Воронежеврострой» за 446 млн рублей

Компания была единственным участником конкурса, поэтому процедуру признали несостоявшейся. Она не стала снижать начальную цену подряда в 445,5 млн руб.
Подрядчику предстоит скорректировать проектную и рабочую документацию, а также выполнить строительные работы, в том числе по электроснабжению, водоснабжению, отоплению, устройству инженерных сетей, возведению водонапорной насосной станции и благоустройству территории, поставить оборудование. Исполнить условия контракта требуется до 30 ноября 2025 года.
Подряд на возведение поликлиники на улице 20-летия Октября в Воронеже компания получила в августе 2022 года. Она согласилась выполнить работы за 404 млн руб., по данным портала госзакупок, в ходе строительства их стоимость выросла до 502,9 млн руб.
Изначально поликлинику планировалось сдать в конце ноября 2023 года. В декабре стало известно о срыве сроков. Губернатор Александр Гусев поручил «Воронежеврострою» работать в две смены и пообещал санкции, если строительство не завершится до 10 марта. В обозначенную дату региональный минстрой сообщил, что компанию оштрафовали более чем на 20 млн руб.
Согласно порталу госзакупок, сейчас сроком завершения работ обозначено 1 июля 2024 года. Контракт исполнен на 450,3 млн руб., оплачено 443,1 млн руб. Подрядчику начислено 11,7 млн руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств, эта сумма не перечислена заказчику.