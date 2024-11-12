Поликлинику в воронежском Панино построит «Воронежеврострой» за 446 млн рублей

Изначально поликлинику планировалось сдать в конце ноября 2023 года. В декабре стало известно о срыве сроков. Губернатор Александр Гусев поручил «Воронежеврострою» работать в две смены и пообещал санкции, если строительство не завершится до 10 марта. В обозначенную дату региональный минстрой сообщил, что компанию оштрафовали более чем на 20 млн руб.