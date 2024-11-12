Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские депутаты одобрили возвращение транспортного налога

Депутаты Заксобрания Свердловской области 12 ноября в первом чтении одобрили введение транспортного налога.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Предполагается, что документ будет одобрен во втором и третьем чтениях.

Планируется повысить ставку транспортного налога на некоторые категории автомобилей, вернуть налоговую ставку для маломощных машин. С 2011 года в Свердловской области владельцы машин мощностью до 100 лошадиных сил не платили транспортный налог.

От налога предлагается освободить пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и участников СВО. Об этом сообщал «МК-Урал».

Ставку налога для автомобилей с малой мощностью предлагается установить на уровне 10 рублей за лошадиную силу. При таких ценах для владельцев машин мощностью 100 лошадиных сил налог составит 1 тысячу рублей в год.

Документ дает 50-процентную льготу от суммы налога на машины, работающие только на газе. Такая мера должна повысить популярность использования газомоторного топлива.

налоги