Свердловские депутаты одобрили возвращение транспортного налога

Предполагается, что документ будет одобрен во втором и третьем чтениях.
Планируется повысить ставку транспортного налога на некоторые категории автомобилей, вернуть налоговую ставку для маломощных машин. С 2011 года в Свердловской области владельцы машин мощностью до 100 лошадиных сил не платили транспортный налог.
От налога предлагается освободить пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и участников СВО. Об этом сообщал «МК-Урал».
Ставку налога для автомобилей с малой мощностью предлагается установить на уровне 10 рублей за лошадиную силу. При таких ценах для владельцев машин мощностью 100 лошадиных сил налог составит 1 тысячу рублей в год.
Документ дает 50-процентную льготу от суммы налога на машины, работающие только на газе. Такая мера должна повысить популярность использования газомоторного топлива.