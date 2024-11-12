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Нацбанк Беларуси установил перечень системно значимых банков на 2025 год

Нацбанк озвучил перечень системно значимых банков Беларуси на 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси установил перечень системно значимых банков на 2025 год. Подробности рассказали в пресс-службе Национального банка.

Сообщается, что Нацбанком в целях ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, которые способны оказать влияние на устойчивость функционирования банковской системы, был определен перечень системно значимых банков на 2025 год.

В пресс-службе отметили, что к группе системной значимости I были отнесены следующие банки. Называются «Беларусбанк», «Приорбанк», «Альфа-Банк», «Белагропромбанк». Отмечается, что к системной значимости II группы отнесли «Банк БелВЭБ», «МТБанк». Также указаны «Белгазпромбанк», «Белинвестбанк», Банк ВТБ (Беларусь), «БНБ-Банк» и «Сбер Банк».

В Национальном банке пояснили, что отнесение банков к числу системно значимых производилось на основании агрегированной оценки их системной значимости по следующим показателям. Это масштаб деятельности банка, взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики, а также взаимосвязанность с нерезидентами.

Ранее Нацбанк озвучил ставку по новым кредитам в 2025 году.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко повысил пенсии ветеранам в Беларуси.

А еще президент Беларуси в Азербайджане назвал недостижимую цель, с которой «все хуже и хуже».