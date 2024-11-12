Нацбанк Беларуси установил перечень системно значимых банков на 2025 год

В Национальном банке пояснили, что отнесение банков к числу системно значимых производилось на основании агрегированной оценки их системной значимости по следующим показателям. Это масштаб деятельности банка, взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики, а также взаимосвязанность с нерезидентами.