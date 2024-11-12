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Во всех автобусах и трамваях МУП «Пермгорэлектротранс» заработали bluetooth-маячки

Весь муниципальный транспорт Перми оборудовали блютус-маячками для оплаты проезда. Теперь пассажиры могут воспользоваться этой функцией в автобусах маршрутов 3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68, 81, а также на всех трамвайных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Коммерсантъ

При включении соответствующей функции в приложении система сама распознает конкретный автобус или трамвай (при наличии соответствующего оборудования в салоне) и предложит оплатить проезд цифровой транспортной картой. Такая функция избавит пассажиров от необходимости сканирования QR-кода в салоне.

Оплатить проезд с помощью блютус можно только на маршрутах муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс». У частных перевозчиков по-прежнему необходимо отсканировать QR-код, ввести госномер или выбрать нужный автобус на карте. По мере перезаключения контрактов маячками оборудуют автобусы всех перевозчиков.