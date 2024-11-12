Во всех автобусах и трамваях МУП «Пермгорэлектротранс» заработали bluetooth-маячки

При включении соответствующей функции в приложении система сама распознает конкретный автобус или трамвай (при наличии соответствующего оборудования в салоне) и предложит оплатить проезд цифровой транспортной картой. Такая функция избавит пассажиров от необходимости сканирования QR-кода в салоне.
Оплатить проезд с помощью блютус можно только на маршрутах муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс». У частных перевозчиков по-прежнему необходимо отсканировать QR-код, ввести госномер или выбрать нужный автобус на карте. По мере перезаключения контрактов маячками оборудуют автобусы всех перевозчиков.