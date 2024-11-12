Во всех автобусах и трамваях МУП «Пермгорэлектротранс» заработали bluetooth-маячки

Весь муниципальный транспорт Перми оборудовали блютус-маячками для оплаты проезда. Теперь пассажиры могут воспользоваться этой функцией в автобусах маршрутов 3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68, 81, а также на всех трамвайных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.