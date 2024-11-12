МРОТ в Ленобласти поднимут до 23,8 тысячи рублей с 1 января

Минимальный размер оплаты труда в Ленобласти с 1 января 2025 года поднимется до 23,8 тысячи рублей. Сейчас он составляет чуть больше 20,1 тысячи рублей, то есть с начала года он увеличится почти на 3,7 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.