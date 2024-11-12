В Новосибирске закупят еще один вагонный состав для метрополитена

В июле этого года глава региона Андрей Травников заявлял, что к 2030 году в области планируется полностью обновить вагонный состав метрополитена. Тогда же стало известно, что новосибирский метрополитен получит субсидию 2,2 млрд руб. на обновление вагонов в 2026 году.