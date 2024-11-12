В Новосибирске закупят еще один вагонный состав для метрополитена

«Получили хорошую экономию около 300 млн руб. Прорабатывается возможность за счет экономии средств в ходе конкурсных процедур добавить еще один пятивагонный состав», — сообщил мэр Максим Кудрявцев. Сейчас подготовлена закупочная документация, подана заявка на получение разрешения от Минпромторга.
Как писал «Ъ-Сибирь», ранее новосибирский метрополитен провел два аукциона на поставку 20 вагонов. Из них 15 поставит АО «Сбербанк лизинг» в лизинг за 4 млрд руб., еще пять — «Метровагонмаш» за 863 млн руб. Поставки ожидаются до конца 2025 года.
В июле этого года глава региона Андрей Травников заявлял, что к 2030 году в области планируется полностью обновить вагонный состав метрополитена. Тогда же стало известно, что новосибирский метрополитен получит субсидию 2,2 млрд руб. на обновление вагонов в 2026 году.