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В Новосибирске закупят еще один вагонный состав для метрополитена

Власти Новосибирска намерены приобрести еще один состав вагонов для метрополитена. Пятый состав будет куплен на средства, которые были сэкономлены при проведении аукционов на закупку четырех составов ранее.

«Получили хорошую экономию около 300 млн руб. Прорабатывается возможность за счет экономии средств в ходе конкурсных процедур добавить еще один пятивагонный состав», — сообщил мэр Максим Кудрявцев. Сейчас подготовлена закупочная документация, подана заявка на получение разрешения от Минпромторга.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее новосибирский метрополитен провел два аукциона на поставку 20 вагонов. Из них 15 поставит АО «Сбербанк лизинг» в лизинг за 4 млрд руб., еще пять — «Метровагонмаш» за 863 млн руб. Поставки ожидаются до конца 2025 года.

В июле этого года глава региона Андрей Травников заявлял, что к 2030 году в области планируется полностью обновить вагонный состав метрополитена. Тогда же стало известно, что новосибирский метрополитен получит субсидию 2,2 млрд руб. на обновление вагонов в 2026 году.