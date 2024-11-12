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Ремонтировать дорогу на Восточном обходе Краснодара продолжат по ночам

Дорогу на Восточном обходе Краснодара ремонтируют по ночам, чтобы было меньше заторов.

Источник: соцсети

На Восточном Обходе Краснодара ежедневно собираются пробки из-за ремонта трассы М-4 «Дон». В Автодоре сообщили, что основные работы сейчас проводят только ночью.

— Ремонт ведется в основном в ночное время суток. Но особенности технологического процесса на некоторых участках дороги исключают возможность открыть движение днем по всей ширине дороги, — отметили в компании.

Работы на М-4 закончат до конца года. Сейчас — завершающая стадия. Осталось уложить дорожникам всего 2 км асфальта. Дорожники попросили извинения за неудобства.