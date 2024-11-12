Ремонтировать дорогу на Восточном обходе Краснодара продолжат по ночам

На Восточном Обходе Краснодара ежедневно собираются пробки из-за ремонта трассы М-4 «Дон». В Автодоре сообщили, что основные работы сейчас проводят только ночью.
— Ремонт ведется в основном в ночное время суток. Но особенности технологического процесса на некоторых участках дороги исключают возможность открыть движение днем по всей ширине дороги, — отметили в компании.
Работы на М-4 закончат до конца года. Сейчас — завершающая стадия. Осталось уложить дорожникам всего 2 км асфальта. Дорожники попросили извинения за неудобства.