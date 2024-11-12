Глава Freedom Holding Турлов объяснил причины финансового успеха холдинга

Основной вклад в успешные показатели внесли банк и страховой бизнес. Так, доход Freedom Bank Kazakhstan за отчетный период вырос на 21%, до $201,5 млн, а общее число клиентов в Казахстане достигло 1,2 млн. Фининститут также отметился получением лицензии в Таджикистане, что позволит укрепить холдингу свои позиции в центральноазиатском регионе. Бизнес страховых компаний Freedom Insurance и Freedom Life подскочил на 121%, до $178,2 млн. При этом их совокупная клиентская база выросла на 48% и составила 846 тысяч человек.