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Коммунальные ямы в Новосибирске закопают в следующем году

Сейчас в мегаполисе порядка 700 открытых участков.

Источник: Комсомольская правда

На сегодняшний день в Новосибирске зафиксировано 695 разрытий на местах, где идет ремонт теплосетей. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил руководитель департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков. По его словам, разрытий в городе становится меньше, но часть работ по благоустройству пришлось перенести на следующий год, до наступления тепла.

— Прошу вас ужесточить работу с организациями, которые нарушают сроки, — поручил Максим Кудрявцев.

На конец октября в Новосибирске было 701 разрытие. Тогда глава города также поручил ужесточить работу с подрядчиками.

ЖКХ