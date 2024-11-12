Коммунальные ямы в Новосибирске закопают в следующем году

На сегодняшний день в Новосибирске зафиксировано 695 разрытий на местах, где идет ремонт теплосетей. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил руководитель департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков. По его словам, разрытий в городе становится меньше, но часть работ по благоустройству пришлось перенести на следующий год, до наступления тепла.
— Прошу вас ужесточить работу с организациями, которые нарушают сроки, — поручил Максим Кудрявцев.
На конец октября в Новосибирске было 701 разрытие. Тогда глава города также поручил ужесточить работу с подрядчиками.