Коммунальные ямы в Новосибирске закопают в следующем году

На сегодняшний день в Новосибирске зафиксировано 695 разрытий на местах, где идет ремонт теплосетей. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил руководитель департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков. По его словам, разрытий в городе становится меньше, но часть работ по благоустройству пришлось перенести на следующий год, до наступления тепла.