В Татарстане за неделю подорожали фрукты, овощи и молочка

В Татарстане за неделю, с 28 октября по 5 ноября, подорожали фрукты, овощи и молочка. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.
За этот период существеннее всего подорожала капуста. Рост составил 7,7% — до 30,6 рубля за килограмм. На 6,9% выросли цены на огурцы. Теперь их в магазинах можно приобрести за 106,9 рубля за килограмм. Также в этот список попали морковь (6,3%), лук (6,2%), картофель (5,4%), свекла (4,2%), бананы (3%), сливочное масло (4,4%).
Молочные продукты в среднем подорожали на 1−2%. В то же время за неделю на 1,1% подешевела полукопченая колбаса. Незначительно снизилась стоимость мясных продуктов (свинины, сосисок).
Напомним, в Татарстане закупочная цена на сырое молоко держится неплохо. Об этом в прямом эфире сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.