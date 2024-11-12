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В Татарстане за неделю подорожали фрукты, овощи и молочка

За этот период существеннее подорожала и капуста.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане за неделю, с 28 октября по 5 ноября, подорожали фрукты, овощи и молочка. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

За этот период существеннее всего подорожала капуста. Рост составил 7,7% — до 30,6 рубля за килограмм. На 6,9% выросли цены на огурцы. Теперь их в магазинах можно приобрести за 106,9 рубля за килограмм. Также в этот список попали морковь (6,3%), лук (6,2%), картофель (5,4%), свекла (4,2%), бананы (3%), сливочное масло (4,4%).

Молочные продукты в среднем подорожали на 1−2%. В то же время за неделю на 1,1% подешевела полукопченая колбаса. Незначительно снизилась стоимость мясных продуктов (свинины, сосисок).

Напомним, в Татарстане закупочная цена на сырое молоко держится неплохо. Об этом в прямом эфире сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.