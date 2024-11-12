В Татарстане за неделю подорожали фрукты, овощи и молочка

За этот период существеннее всего подорожала капуста. Рост составил 7,7% — до 30,6 рубля за килограмм. На 6,9% выросли цены на огурцы. Теперь их в магазинах можно приобрести за 106,9 рубля за килограмм. Также в этот список попали морковь (6,3%), лук (6,2%), картофель (5,4%), свекла (4,2%), бананы (3%), сливочное масло (4,4%).