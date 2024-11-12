Цена на красную икру в Новосибирске поднялась до 15 тыс руб за килограмм

При этом цена за икру красной рыбы на рынках может достигать и 15 тысяч рублей. Например, стоимость икры нерки начинается от 11 250 рублей/кг, икры горбуши от 10 500 рублей/кг. Самой дорогой стала икра чавычи — её стоимость начинается от 15 200 рублей за 1 килограмм.