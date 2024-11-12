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В Пермском крае в проектах КРТ примет участие федеральный застройщик

В одной из пермских компаний застройщика «Девелопмент-Юг» сменились учредители.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный застройщик «Девелопмнет-Юг» примет участие в комплексном развитии территорий (КРТ) в Пермском крае. Об этом со ссылкой на представителей застройщика пишет «Коммерсант Прикамье».

По данным издания, в «Девелопмент-Юг» — ООО СЗ «Ива-Девелопмент» — сменились учредители. Теперь компанией владеют ООО «Ростов-Девелопмент» (75%), председатель правления строительно-инвестиционной корпорации Олег Мищенко (10%), зампредседателя правления Алексей Востриков (10%) и вице-президент компании по строительству Алексей Скрипкин (5%).

Корпорация «Девелопмент-Юг» осваивает микрорайон Ива-1 в Перми и ЖК «Мы» в Кондратово. Кроме того, компания занимается застройкой комплекса «Юг на Беляева» по улице Космонавта Беляева, 17.

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