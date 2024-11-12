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Крупный интернет-магазин с сельхозтоварами может открыться в Беларуси

В Беларуси для аграриев могут открыть специализированный интернет-магазин.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси хотят открыть интернет-магазин для аграриев, рассказали на СТВ.

Сейчас в Беларуси разрабатывается торговая онлайн-площадка для производителей товаров сельскохозяйственного назначения. Маркетплейс соберет всех игроков рынка, в том числе аграрные хозяйства и фермеров. Среди бонусов будущей интернет-площадки называют цифровое сопровождение сделок юрлиц через электронную подпись, а также помощь в закупках и оформлении, доставка товаров.

В сюжете подчеркнули, что интернет-магазин для аграриев станет крупнейшим в Беларуси, объединив максимальное количество коммерческих предложений по технике, запчастям и семенам.

— На первом этапе появится широкий ассортимент запасных частей и сервисных предложений, следом — семенная продукция, а финально — средства защиты растений и техника. Площадка позволит выбирать лучшее предложение на рынке, исключить посредников, проводить сделки в электронном формате, — прокомментировал автор проекта, директор компании «ПроАгроСфера», кандидат сельскохозяйственных наук Эдуард Жук.

Уже прошли переговоры с производителями и дилерами: от «Гомсельмаша» до МТЗ и «Амкодора». Сайт будущего интернет-магазина находится в разработке, его запустить хотят до конца 2024-го.

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