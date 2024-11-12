Крупный интернет-магазин с сельхозтоварами может открыться в Беларуси

Сейчас в Беларуси разрабатывается торговая онлайн-площадка для производителей товаров сельскохозяйственного назначения. Маркетплейс соберет всех игроков рынка, в том числе аграрные хозяйства и фермеров. Среди бонусов будущей интернет-площадки называют цифровое сопровождение сделок юрлиц через электронную подпись, а также помощь в закупках и оформлении, доставка товаров.