МАРТ позволил добавить в цену товара расходы на упаковку при перевозке

В частности, в пункте документа о расходах производителей есть дополнения о том, что именно производителям можно включать в затраты по доставке товара. И поясняется, что если цены на товары, которые доставляются сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, регулируются путем установления предельных максимальных цен, то в затраты допустимо включить расходы на транспортную упаковку и тару, которые используются при перевозке.