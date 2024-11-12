МАРТ позволил добавить в цену товара расходы на упаковку при перевозке

Белорусские предприятия смогут учитывать при ценообразовании затраты на тару и упаковку, использующиеся при транспортировке товара сторонними организациями. Это регламентирует новое постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№ 65 от 30 октября 2024-го), опубликованное Национальным правовом интернет-порталом.
В частности, в пункте документа о расходах производителей есть дополнения о том, что именно производителям можно включать в затраты по доставке товара. И поясняется, что если цены на товары, которые доставляются сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, регулируются путем установления предельных максимальных цен, то в затраты допустимо включить расходы на транспортную упаковку и тару, которые используются при перевозке.
Однако в затраты эту тару и упаковку можно включить только по цене приобретения. При этом напомним, что МАРТ разрешил включать в цену товаров затраты на услуги сторонних перевозчиков еще в октябре 2023-го.
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