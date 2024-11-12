Минэнерго России признало омскую ТЭЦ-5 не готовой к зиме

Согласно приказу, уровень готовности омской ТЭЦ-5 составляет 75%, что позволяет отнести её к категории «Не готов». Напомним, зимой прошлого года на этом объекте произошел аварийный выход из строя половины котлов, что привело к перебоям в теплоснабжении Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска.