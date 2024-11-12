Минэнерго России признало омскую ТЭЦ-5 не готовой к зиме

Министерство энергетики России признало омскую ТЭЦ-5 неподготовленной к предстоящему зимнему сезону. Этот вывод содержится в приказе ведомства от 5 ноября 2024 года, подписанном врио министра Павлом Сорокиным. В документе рассматривается готовность энергетических объектов к отопительному периоду 2024−2025 годов.
Согласно приказу, уровень готовности омской ТЭЦ-5 составляет 75%, что позволяет отнести её к категории «Не готов». Напомним, зимой прошлого года на этом объекте произошел аварийный выход из строя половины котлов, что привело к перебоям в теплоснабжении Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска.
В список предприятий с уровнем готовности ниже необходимого вошло и ООО «ОСЭС», где коэффициент готовности составил 79%. Компания отвечает за теплоснабжение 144 объектов, в основном в Советском округе Омска.
В категорию «Готов с условиями» с коэффициентом 86% попало предприятие АО «ТГК-11». Полностью готовыми к зиме признаны только АО «Омскэлектро» и АО «ОНИИП», их уровень подготовки составил 100%.