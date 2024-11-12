А власти упрямо идут на разрыв с РФ: Больше всего яблок Молдова продолжает экспортировать в Россию

По данным ассоциации «Moldova Fruct», в октябре из нашей страны было экспортировано порядка 5 тыс. тонн яблок на сумму около $3,3 млн. Это чуть меньше, чем месяцем ранее — 5,3 тыс. тонн.
Большая часть внешних поставок молдавского яблока пришлась на Российскую Федерацию (3,1 тыс. тонн, средняя инвойсная цена $0,62/кг). В Румынию отправили 1,5 тыс. тонн, $0,71/кг. В Саудовскую Аравию — 220 тонн, почти $1/кг.
В среднем, в октябре Молдова экспортировала яблоко по цене $0,67/кг, пишет east-fruit.com. В октябре прошлого года средняя инвойсная цена на экспортное молдавское яблоко составляла $0,47/кг.