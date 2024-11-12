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В общественном транспорте Перми не хватает порядка 450 водителей

ПЕРМЬ, 12 ноября, ФедералПресс. Для бесперебойной работы общественного транспорта в Перми требуется 1780 водителей автобусов. На сегодня дефицит водителей составляет порядка 450 человек. Такие данные на заседании комитета по экономическому развитию гордумы озвучил начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

«Приведу цифру, которая может показаться страшной. За этот год 100 тысяч раз автобус не приехал к пассажирам в Перми из-за отсутствия водителей», — привел пример Анатолий Путин на заседании комитета.

Как пояснил в беседе с «ФедералПресс» депутат Эдуард Мирзамухаметов, сегодня в Перми порядка 10% подвижного состава не выходит на линию из-за нехватки водителей.

Отметим, что для популяризации профессии и сокращения оттока кадров из отрасли власти Перми предлагают провести в 2025 году конкурсы профмастерства с денежным вознаграждением. На эти мероприятия понадобится 13,6 млн рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что с 2025 года в столице Прикамье планируется запустить автобусы-гармошки. Анатолий Путин рассказал, на каких маршрутах и почему будут курсировать сочлененные автобусы большого класса.