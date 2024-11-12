В общественном транспорте Перми не хватает порядка 450 водителей

«Приведу цифру, которая может показаться страшной. За этот год 100 тысяч раз автобус не приехал к пассажирам в Перми из-за отсутствия водителей», — привел пример Анатолий Путин на заседании комитета.
Как пояснил в беседе с «ФедералПресс» депутат Эдуард Мирзамухаметов, сегодня в Перми порядка 10% подвижного состава не выходит на линию из-за нехватки водителей.
Отметим, что для популяризации профессии и сокращения оттока кадров из отрасли власти Перми предлагают провести в 2025 году конкурсы профмастерства с денежным вознаграждением. На эти мероприятия понадобится 13,6 млн рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что с 2025 года в столице Прикамье планируется запустить автобусы-гармошки. Анатолий Путин рассказал, на каких маршрутах и почему будут курсировать сочлененные автобусы большого класса.