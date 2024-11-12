В Екатеринбурге отложили снос ТЦ «Дирижабль»

В Екатеринбурге торговый центр «Дирижабль» на Ботанике проработает еще как минимум несколько лет. Об этом рассказал глава Чкаловского района Евгений Шипицын.
— Мы разговаривали с представителем собственника о том, какие у них планы по демонтажу и какой проект строительства. Нам пока ответили, что решение еще не принято и перспектив, думаю, на три-четыре года никаких нет, — сообщил E1.ru Евгений Шипицын.
«Дирижабль» является старейшим торговым центром Екатеринбурга. С прошлого года здание принадлежит Евгению Городенкеру.
Ранее мы рассказывали о том, что торговый центр «Дирижабль» планируют снести, а вместо него построить жилые высотки. Тогда в мэрии города отметили, что «Дирижабль», открывшийся в 2001 году, морально устарел.