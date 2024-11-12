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В Екатеринбурге отложили снос ТЦ «Дирижабль»

Торговый центр будет работать еще несколько лет.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге торговый центр «Дирижабль» на Ботанике проработает еще как минимум несколько лет. Об этом рассказал глава Чкаловского района Евгений Шипицын.

— Мы разговаривали с представителем собственника о том, какие у них планы по демонтажу и какой проект строительства. Нам пока ответили, что решение еще не принято и перспектив, думаю, на три-четыре года никаких нет, — сообщил E1.ru Евгений Шипицын.

«Дирижабль» является старейшим торговым центром Екатеринбурга. С прошлого года здание принадлежит Евгению Городенкеру.

Ранее мы рассказывали о том, что торговый центр «Дирижабль» планируют снести, а вместо него построить жилые высотки. Тогда в мэрии города отметили, что «Дирижабль», открывшийся в 2001 году, морально устарел.

торговля