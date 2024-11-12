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Сырдарьинская область увеличит экспорт продукции в Египет

Египетскому инвестору рассказали об инвестиционном и экспортном потенциале региона.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Вопросы увеличения экспорта продукции из Сырдарьинской области в Египет обсудили в ходе встречи представителей администрации региона с председателем совета директоров компании «Bell Energy» Хайсамом Хусейном, сообщает ИА «Дунё».

Инвестору рассказали об инвестиционном и экспортном потенциале, возможностях региона.

Узбекистан и Египет планируют проекты в водном хозяйстве Самаркандской области.

В свою очередь египетский бизнесмен выразил заинтересованность в участии в реализуемых в различных отраслях республики проектах в качестве подрядчика и инвестора.

Стороны обсудили направления возможного сотрудничества в сферах энергетики, водного и сельского хозяйства, геологии, фармацевтики, торговли, ювелирного дела, пчеловодства и других.

«Особое внимание было уделено увеличению объемов экспорта продукции, выращиваемой в этом регионе, в Египет. В частности, подробно обсуждались перспективы экспорта пшеницы и муки, фруктов и овощей, зернобобовых культур и другой сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.