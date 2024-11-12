Сырдарьинская область увеличит экспорт продукции в Египет

«Особое внимание было уделено увеличению объемов экспорта продукции, выращиваемой в этом регионе, в Египет. В частности, подробно обсуждались перспективы экспорта пшеницы и муки, фруктов и овощей, зернобобовых культур и другой сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.