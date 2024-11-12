Общественный транспорт Самары оснастят NFC-табличками с QR-кодом

«За два месяца оплаты через QR-код воспользовались более 60 тысяч пассажиров. Не скажу, что это много, учитывая ежедневный пассажиропоток по всей области. К новому мы всегда привыкаем сложно. Но нельзя игнорировать прогресс, он неизбежен. Если уж мы планируем обновлять подвижной состав, развивать транспортную сеть, то нужно идти в ногу со временем во всем», — резюмировал Иван Носков.