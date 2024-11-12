В Самаре прошел масштабный фестиваль в сфере модной индустрии

С 8 по 10 ноября в Самаре прошел третий маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области». Участие в нем приняли предприниматели региона. Масштабное мероприятие призвано создать площадку для продвижения региональных брендов.
«Развитие креативных индустрий определено как одно из стратегических направлений в нашей работе. Для развития этого сектора мы реализуем специальные инструменты поддержки, в том числе первый региональный конкурс грантов для инициаторов творческих бизнес-проектов», — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В мероприятии поучаствовали более 120 представителей модной индустрии. В этом году в рамках фестиваля была организована и выставка-продажа изделий самозанятых. Для участников подготовили насыщенную деловую программу. На сессии с представителями органов власти обсудили меры поддержки, правила маркировки продукции и вопросы кадрового обеспечения отрасли.
Специалисты рассказали о финансовой поддержке, участии в профильных выставках, ярмарках самозанятых и акселераторе для повышения бизнес-компетенций. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» для представителей бизнес-сообщества работают региональные центры «Мой бизнес».