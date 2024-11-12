В Самаре прошел масштабный фестиваль в сфере модной индустрии

В мероприятии поучаствовали более 120 представителей модной индустрии. В этом году в рамках фестиваля была организована и выставка-продажа изделий самозанятых. Для участников подготовили насыщенную деловую программу. На сессии с представителями органов власти обсудили меры поддержки, правила маркировки продукции и вопросы кадрового обеспечения отрасли.