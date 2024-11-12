Стало известно, кто в Воронеже может зарабатывать 300 тыс рублей

Сервис SuperJob проанализировал вакансии, открытые в Воронеже в ноябре, и составил список самых высокооплачиваемых. Больше всего — 300 тыс. рублей — готовы платить врачу-стоматологу. Одна из воронежских стоматологий ищет сотрудника с опытом работы в частной клинике не менее трех лет. В обязанности специалиста будут входить: диагностика и лечение стоматологических заболеваний, составление комплексного плана лечения, реабилитация и оказание других стоматологических услуг. Результаты исследования опубликовали во вторник, 12 ноября.
На втором месте рейтинга находится вакансия оператора станков с числовым программным управлением. Сотрудника в штат ищет компания, которая занимается изготовлением металлоконструкций и оборудования. От кандидата требуют опыт работы до полутора лет и знание принципа работы станков. Будущему работнику обещают зарплату от 120 тыс. рублей в месяц.
На третьем месте находится вакансия сборщика каркасов мягкой мебели с зарплатой 105,6 тыс. рублей в месяц. Опыт работы кандидату не требуется, однако навыки работы с набивочными материалами и инструментами приветствуются.
В топ-5 также вошли:
- вакансия ведущего менеджера по продажам металлопроката — 100−130 тыс. рублей в месяц;
- вакансия директора магазина крупной сети — от 85 тыс. рублей в месяц.