Стало известно, кто в Воронеже может зарабатывать 300 тыс рублей

Сервис SuperJob проанализировал вакансии, открытые в Воронеже в ноябре, и составил список самых высокооплачиваемых. Больше всего — 300 тыс. рублей — готовы платить врачу-стоматологу. Одна из воронежских стоматологий ищет сотрудника с опытом работы в частной клинике не менее трех лет. В обязанности специалиста будут входить: диагностика и лечение стоматологических заболеваний, составление комплексного плана лечения, реабилитация и оказание других стоматологических услуг. Результаты исследования опубликовали во вторник, 12 ноября.