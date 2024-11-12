Внешнеторговое сальдо Беларуси упало в III квартале 2024: импорт больше экспорта

Так, на 1 октября размер внешнеторгового оборота товаров и услуг превысил 73,7 миллиарда, что на 5,6% больше, чем на тот же период 2023-го. Экспорт Нацбанк оценил в 36,7 миллиарда долларов, а объем импорта — немногим более 37 миллиардов долларов в эквиваленте.