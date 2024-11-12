Внешнеторговое сальдо Беларуси упало в III квартале 2024: импорт больше экспорта

Внешнеторговое сальдо Беларуси по итогам третьего квартала оказалось отрицательным, проинформировали в Нацбанке.
По данным за январь — сентябрь 2024-го сальдо внешней торговли товарами и услугами в Беларуси оказалось отрицательным, составив 355,9 миллиона долларов. При этом месяцем ранее показатель был положительным — 186,9 миллиона долларов в эквиваленте.
Так, на 1 октября размер внешнеторгового оборота товаров и услуг превысил 73,7 миллиарда, что на 5,6% больше, чем на тот же период 2023-го. Экспорт Нацбанк оценил в 36,7 миллиарда долларов, а объем импорта — немногим более 37 миллиардов долларов в эквиваленте.
Отмечается, что внешнеторговое сальдо «минусует» торговля товарами. Так как импорт опережает экспорт особенно значительно (более чем на 7%), а по услугам сальдо оказалось положительным, прибавив в экспорте 10%.
Тем временем МАРТ позволил добавить в цену товара расходы на упаковку.
Еще требования к качеству мобильной связи и мобильного интернета ужесточаются в Беларуси с 1 декабря.