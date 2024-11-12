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Жителей Самарской области ждет перерасчет за услуги ВДГО

Самарские газовые компании обязали сделать перерасчет квитанций за ВДГО.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Самарской области ждет перерасчет за обслуживание газового оборудования. Сделать это газовые компании обязало УФАС Самарской области. Ведомство выявило, что две газовые компании нарушили антимонопольное законодательство.

— Компании обязаны произвести перерасчет за услуги, оказанные с 1 сентября 2023 года, — прокомментировала пресс-служба УФАС Самарской области.

Ведомство выявило, что цены на обслуживание ВДГО были необоснованно завышены, в них включали несуществующие работы. Теперь газовики должны будут снизить тарифы до экономически обоснованных и донести информацию об этом до жителей.

ЖКХ