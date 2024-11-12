Жителей Самарской области ждет перерасчет за услуги ВДГО

Жителей Самарской области ждет перерасчет за обслуживание газового оборудования. Сделать это газовые компании обязало УФАС Самарской области. Ведомство выявило, что две газовые компании нарушили антимонопольное законодательство.
— Компании обязаны произвести перерасчет за услуги, оказанные с 1 сентября 2023 года, — прокомментировала пресс-служба УФАС Самарской области.
Ведомство выявило, что цены на обслуживание ВДГО были необоснованно завышены, в них включали несуществующие работы. Теперь газовики должны будут снизить тарифы до экономически обоснованных и донести информацию об этом до жителей.