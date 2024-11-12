В Самаре восстановление «Дома с часами» планируется завершить в 2027 году

Работы будут завершены в указанный срок при достаточном объеме финансирования. Об этом сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.
Речь идет о деревянном здании на улице Коммунистической, дом 5. Оно было построено во второй половине XIX века.
Дом купца Андрея Кожевникова известен также как «Дом с часами». У первого владельца здания скончалась от чахотки дочь, и в память о ней он установил на фасаде вырезанные из дерева часы, которые показывают дату смерти ребенка.
Одно время здание использовалось как жилой дом. Позже его расселили и признали подлежащим к сносу. Чтобы защитить здание, его включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.
В настоящее время в доме проводятся противоаварийные и консервационные работы. Обследование показало, что здание удастся сохранить, только разобрав его элементы и частично заменив их.
В настоящее время дом разобрали вручную и сложили его деревянные детали на стройплощадке. После этого специалисты проведут ревизию элементов здания и заново соберут объект. При этом сгнившие элементы заменят аналогами или протезированными конструкциями.