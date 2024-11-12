В Казахстане может сильно подорожать молочная продукция из России

В России резко подорожало сливочное и подсолнечное масло. Только за одну неделю рост цен на сливочное масло составил 1,37%, а за год — 27,5%. Подсолнечное масло за год выросло в цене на 45%, а за месяц — на 11%. Вслед за маслом ожидается скачок цен на молоко, сообщает Zakon.kz.