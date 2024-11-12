Для Волгограда хотят закупить 50 новых автобусов

Отметим, как ранее сообщало ИА «Высота 102», проект бюджета Волгоградской области на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов был внесён на рассмотрение Волгоградской областной думы. В настоящее время депутаты изучают разделы документа на профильных комиссиях. На всех этапах до принятия закона в него могут быть внесены изменения и корректировки.