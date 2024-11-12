Белстат заявил о дефляции по ряду цен в промышленности

В среднем снижаются цены в строительстве. По сравнению с сентябрем в этой сфере −1%, но с декабрем прошлого года + 9,6%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта растут и с декабря, и в сравнении с первым месяцем осени: 6,7% и 0,1% соответственно.