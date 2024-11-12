Белстат заявил о дефляции по ряду цен в промышленности

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Цены у производителей промышленной продукции в октябре этого года выросли в целом на 0,1%, если сравнивать с сентябрем, сообщает Белстат.
По сравнению с декабрем прошлого года увеличение составило 5,8%, в том числе на инвестиционные товары — плюс 4,1%, промежуточные — 106,6%. Цены на потребительские товары за месяц упали на 0,2%, а с декабря 2023-го — выросли на 4,9%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2024-го составил 100,9%, с декабрем 2023-го — 106,4%, в том числе в растениеводстве — 101,8% и 103% соответственно, животноводстве — 100,6% и 107,3% соответственно.
В среднем снижаются цены в строительстве. По сравнению с сентябрем в этой сфере −1%, но с декабрем прошлого года + 9,6%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта растут и с декабря, и в сравнении с первым месяцем осени: 6,7% и 0,1% соответственно.
Тарифы на связь для ИП и юрлиц не дорожали в октябре. Однако с декабря 2023 года они все же выросли на 1,6%.
Белстат пока не озвучил традиционный показатель инфляции по розничному рынку (индекс потребительских цен). В сентябре он составлял 6% в годовом выражении. При этом продукты питания подорожали заметнее, чем услуги и непродовольственные товары.