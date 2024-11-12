В Петербурге стартовала реконструкция газопровода под Невой

Пройдет модернизация семи участков: на пяти работы уже выполнены. Реконструкция участка газопровода от Волковки до Прогонной улицы и седьмого под Невой завершится до конца 2026 года. А работы на 1-й Восточной магистрали синхронизированы со строительством газопровода через Невскую губу Финского залива.