Белгоспищепром высказался о росте цен на шоколад в Беларуси

Стало известно, что в Беларуси получается сдерживать цены на шоколад на внутреннем рынке. Подробнее рассказал глава Блегоспищепрома Олег Жидков, сообщает Sputnik Беларусь.
Глава концерна отметил, что себестоимость шоколада выросла из-за подорожания какао-продуктов. Но подчеркнул, что это практически никак не отразилось в росте цен. Стоимость шоколада в Беларуси выросла всего в пределах 3 — 3,5%.
— Это тот уровень инфляции, который сегодня в стране существует, — прокомментировал он.
При этом Жидков объяснил, что сдерживать рост цен на шоколад получается благодаря внутренним резервам, более дорогому экспорту, но и, в какой-то степени, ущербу прибыли предприятий.
— Где-то, может быть, за счет в том числе и собственной прибыли работаем для насыщения внутреннего рынка, но стараемся продавать более, скажем так, дорого на внешних рынках, чтобы компенсировать эту выпадающую разницу, — заключил глава Белгоспищепрома.
Кстати, Беларусь стала вторым в мире потребителем сливочного масла после Новой Зеландии. Также три новых производства сыра с плесенью откроются в Беларуси до 2030.
Между тем внешнеторговое сальдо Беларуси упало в III квартале 2024: импорт больше экспорта.
А еще крупный интернет-магазин с сельхозтоварами может открыться в Беларуси.