Белгоспищепром высказался о росте цен на шоколад в Беларуси

— Где-то, может быть, за счет в том числе и собственной прибыли работаем для насыщения внутреннего рынка, но стараемся продавать более, скажем так, дорого на внешних рынках, чтобы компенсировать эту выпадающую разницу, — заключил глава Белгоспищепрома.