Глава СК РФ узнал о 30 казанцах, которые 18 лет не могут получить квартиры

В комментариях в приемной Александра Бастрыкина «ВКонтакте» сообщили о нарушении прав участников долевого строительства многоквартирного дома в Военном городке № 33. В обращении говорится, что 30 граждан с 2006 года не могут получить свои квартиры. Застройщиком была компания «Веха», признанная банкротом. Строительные работы на объекте не проводят.