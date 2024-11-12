Налоги на дорогую недвижимость могут вырасти в Нижнем Новгороде со следующего года. Законопроект внесли в Гордуму.
Так, ставку налога на имущество физлиц планируют повысить с 2% до 2,5%. Также с 0,3% до 1,5% повысят ставку земельного налога для участков, занятых жилфондом, подсобным хозяйством, объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. Налоги будут распространяться на объекты с кадастровой стоимостью от 300 млн рублей.
Поправки будут внесены в связи с изменениями федерального законодательства.
Напомним, 50 млн рублей готовы выделить на создание нижегородских школьных лиг.