В Башкирии представлен проект бюджета на 2025 год.

Ассигнования бюджета на реализацию социальной политики (без учета средств обязательного медицинского страхования) предусматриваются в 2025 году в сумме 41,4 млрд рублей. Общий объем расходов на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования на 2025 год составит свыше 134 млрд рублей, с ростом почти на 18% к утвержденному плану 2024 года.