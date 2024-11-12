В Башкирии представлен проект бюджета на 2025 год.

На заседании комитета Госсобрания республики и. о. министра финансов РБ Светлана Малинская представила проект бюджета Башкирии на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. За основу при разработке финансового документа был принят «базовый» вариант прогноза социально-экономического развития республики.
Структура доходов не изменится. Четыре основных источника — налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы, налог на имущество организаций дают почти 90% поступлений налоговых и неналоговых доходов.
Финансовая помощь из федерального бюджета рассчитана на базе параметров текущей трехлетки и прогнозируется в 2025 году в объеме почти 69 млрд рублей.
Как уточнила Светлана Малинская, это предварительные объемы. Пока для субъектов Российской Федерации распределено только чуть более 10% общего объема межбюджетных трансфертов. Поэтому показатели доходов за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета будут скорректированы.
Таким образом, общий объем доходов бюджета республики прогнозируется в 2025 году в сумме почти 324 млрд рублей, с ростом к утвержденному плану на 2024 год более 11%.
При формировании расходных параметров бюджета за основу берется необходимость финансирования приоритетных задач социально-экономического развития республики. В целом расходы бюджета в 2025 году планируются в объеме 328 млрд рублей. Это почти на 9% выше, чем утвержденный уровень 2024 года.
Ассигнования бюджета на реализацию социальной политики (без учета средств обязательного медицинского страхования) предусматриваются в 2025 году в сумме 41,4 млрд рублей. Общий объем расходов на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования на 2025 год составит свыше 134 млрд рублей, с ростом почти на 18% к утвержденному плану 2024 года.
Объемы Республиканской адресной инвестиционной программы определены на 2025 год в сумме более 35 млрд рублей. Бюджетные инвестиции будут направлены на строительство и реконструкцию объектов социального назначения, строительство объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в населенных пунктах республики.
Как уточнила Светлана Малинская, параметры бюджета республики на 2025 год сформированы с дефицитом в сумме 4 млрд рублей. Привлечение заемных средств планируется в максимально допустимом объеме в пределах ограничений по уровню дефицита, общего и рыночного долга.
Ранее сообщалось, что в бюджет Башкирии дополнительно поступит 5,5 млрд рублей доходов.
Автор: Сергей Николаев.