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В Башкирии представлен проект бюджета на 2025 год

В Башкирии представлен проект бюджета на 2025 год.

На заседании комитета Госсобрания республики и. о. министра финансов РБ Светлана Малинская представила проект бюджета Башкирии на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. За основу при разработке финансового документа был принят «базовый» вариант прогноза социально-экономического развития республики.

Согласно проекту бюджета, объем налоговых и неналоговых доходов на 2025 год планируется в сумме 254,8 млрд рублей, с ростом к утвержденному плану 2024 года на 35 млрд рублей или на 16%.

Структура доходов не изменится. Четыре основных источника — налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы, налог на имущество организаций дают почти 90% поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Финансовая помощь из федерального бюджета рассчитана на базе параметров текущей трехлетки и прогнозируется в 2025 году в объеме почти 69 млрд рублей.

Как уточнила Светлана Малинская, это предварительные объемы. Пока для субъектов Российской Федерации распределено только чуть более 10% общего объема межбюджетных трансфертов. Поэтому показатели доходов за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета будут скорректированы.

Таким образом, общий объем доходов бюджета республики прогнозируется в 2025 году в сумме почти 324 млрд рублей, с ростом к утвержденному плану на 2024 год более 11%.

При формировании расходных параметров бюджета за основу берется необходимость финансирования приоритетных задач социально-экономического развития республики. В целом расходы бюджета в 2025 году планируются в объеме 328 млрд рублей. Это почти на 9% выше, чем утвержденный уровень 2024 года.

Для обеспечения устойчивого роста доходов населения значительный объем бюджетных расходов распределен на оплату труда. Общий объем фонда оплаты труда работников бюджетной сферы за счет бюджета республики составит в 2025 году 114,5 млрд рублей. С учетом средств местных бюджетов на оплату труда предусматривается в 2025 году свыше 150 млрд рублей.

Ассигнования бюджета на реализацию социальной политики (без учета средств обязательного медицинского страхования) предусматриваются в 2025 году в сумме 41,4 млрд рублей. Общий объем расходов на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования на 2025 год составит свыше 134 млрд рублей, с ростом почти на 18% к утвержденному плану 2024 года.

Объемы Республиканской адресной инвестиционной программы определены на 2025 год в сумме более 35 млрд рублей. Бюджетные инвестиции будут направлены на строительство и реконструкцию объектов социального назначения, строительство объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в населенных пунктах республики.

Как уточнила Светлана Малинская, параметры бюджета республики на 2025 год сформированы с дефицитом в сумме 4 млрд рублей. Привлечение заемных средств планируется в максимально допустимом объеме в пределах ограничений по уровню дефицита, общего и рыночного долга.

Ранее сообщалось, что в бюджет Башкирии дополнительно поступит 5,5 млрд рублей доходов.

Автор: Сергей Николаев.

бюджет