В Омске в 2025 году начнется реконструкция троллейбусного депо на Ватутина

По информации пресс-службы омской мэрии, проект сейчас проходит государственную экспертизу. В рамках реконструкции будут восстановлены контактная сеть, отремонтирован производственный корпус и построена новая модульная мойка. Эта модернизация необходима для запуска трех новых троллейбусных маршрутов на Левобережье, связывающих строящиеся микрорайоны с различными частями города.