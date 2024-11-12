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В Омске в 2025 году начнется реконструкция троллейбусного депо на Ватутина

В Омске в 2025 году начнется реконструкция троллейбусного депо на улице Ватутина, стоимость которой составит около 300 млн рублей.

Работы будут осуществляться компанией «СтройТраст», в настоящее время занимающейся реконструкцией бульвара Архитекторов и капитальным ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ.

По информации пресс-службы омской мэрии, проект сейчас проходит государственную экспертизу. В рамках реконструкции будут восстановлены контактная сеть, отремонтирован производственный корпус и построена новая модульная мойка. Эта модернизация необходима для запуска трех новых троллейбусных маршрутов на Левобережье, связывающих строящиеся микрорайоны с различными частями города.

Проект финансируется за счет инфраструктурного кредита, который также позволит провести работы по реконструкции бульвара Архитекторов, строительству новой дороги по улице Дергачева, протяжке 10,6 км контактной сети и приобретению 49 новых троллейбусов. Напомним, ранее мы писали, что 75 событий: в Омске составили план новогодних мероприятий.