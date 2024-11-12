В Новосибирске за 3,3 млн рублей обследуют крышу манежа «Заря»

Муниципальное автономное учреждение Новосибирска «Центр спортивной подготовки “Заря”» ищет подрядчика для проведения комплексного обследования и оценки технического состояния кровли центрального блока крытого футбольного манежа на улице Спортивной, 2. Соответствующая заявка размещена во вторник, 12 ноября на сайте госзакупок.
Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет выполнить работы в два этапа. В рамках первого — до 30 апреля 2025 года подрядчик должен провести тепловизионное обследование крыши стадиона и выдать предварительное экспертное заключение о её состоянии.
В рамках второго — до 30 октября 2025 года нужно провести детальное инструментальное обследование кровли и выдать полное экспертное заключение по его окончании.
К участию в закупке допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Заявки принимают до 20 ноября 2024 года. Начальная цена контракта — 3 326 666 рублей.