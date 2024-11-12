Пермский край представил свои разработки на международной выставке в Дубае

Свою продукцию на объединенном стенде Пермского края презентовали компании «ЭЛКАМ», «ИНГК», «Мотовилиха — гражданское машиностроение», «Кредо-Пласт», «Эрис КИП», «Сорбент», «Раян пласт», «Биттехника», «ППМТС “Пермснабсбыт” и Пермский научно-образовательный центр мирового уровня “Рациональное недропользование”. Пермский НОЦ представил гостям и участникам ADIPEC технологию очистки воды и промышленных стоков, которая успешно применяется для экологической реабилитации загрязненной территории Кизеловского угольного бассейна. “Комплексная технология позволяет получить на выходе очищенную воду. Первые результаты ее испытаний показали, что вода очищается от таких опасных веществ, как бериллий, кобальт, литий, железо, кальций и магний. До очистки их содержание в воде превышало предельно допустимую концентрацию в десятки тысяч раз. При этом часть веществ, остающихся после очистки, может использоваться в качестве сырья для химической промышленности и получения новой продукции с повышенной добавочной стоимостью. Технология может применяться не только для очистки промышленных стоков, но и для подготовки питьевой воды, а это очень актуально для стран Ближнего Востока и Африки”, — рассказали в НОЦ.