В Болгаре и 3 сельских поселениях с 1 января введут туристический налог

Туристический налог введут в Болгаре, а также в Трехозерском, Полянском и Приволжском сельских поселениях. Такие решения приняли советы муниципальных образований. Согласно информации из документов, в 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы.