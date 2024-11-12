В Пионерском планируют построить жилой район в 500 метрах от моря

Расчётная площадь всех помещений застройки составит 175 200 кв. м., жилой площади — 122 640 кв. м. Проект планировки территории предусматривает размещение объектов жилого, делового, общественного и коммерческого назначения, а также коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, проект предусматривает строительство двух детских садов на 150 и 50 мест.