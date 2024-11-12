В Омске проконтролируют цены на молоко

По данным Росстата из-за повышения цен на молоко одного из крупнейших производителей молочной продукции, цены на молоко по всей стране стали расти. Так, за первую неделю ноября стоимость молочной продукции в среднем выросла на 1%.
В связи с этим генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко в том числе и в Омской области. Как сообщается проверка будет проходить с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга.
При этом особо отмечено, что молоко является товаром из списка первой необходимости подпадает под требования закона о сдерживании стоимости. Если будут выявлены нарушения, факты незамедлительно будут переданы для прокурорской проверки.