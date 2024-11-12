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Мэрия Екатеринбурга планирует привлечь федеральные средства для строительства второй ветки метро

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноября, УралПолит.Ru. Для строительства второй ветки метро власти Екатеринбурга намерены привлечь средства из федерального бюджета. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил замглавы администрации города Алексей Корюков.

«Наш бюджет рассчитан на 3 года. Мы надеемся, что в рамках инвестиционной программы на федеральном уровне будет предусмотрено развитие метро. Я считаю, что для городов-миллионников это имеет большое значение», — приводит ЕАН слова Корюкова.

Он добавил, что на сегодняшний день в городе проводится работа по определению маршрута второй ветки метро. Саму линию планируют проложить к 2045 году.

УралПолитRu напоминает, что ранее директор екатеринбургского метро Андрей Панаиотиди сообщал о пересмотре графика движения поездов. По его словам, в 2025 году в парк вернутся два состава, которые позволят сократить движение между вагонами.