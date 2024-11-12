Мэрия Екатеринбурга планирует привлечь федеральные средства для строительства второй ветки метро

«Наш бюджет рассчитан на 3 года. Мы надеемся, что в рамках инвестиционной программы на федеральном уровне будет предусмотрено развитие метро. Я считаю, что для городов-миллионников это имеет большое значение», — приводит ЕАН слова Корюкова.