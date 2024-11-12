В Омске работа ТЭЦ-5 больше не вызывает опасений

В омской компании ТГК-11 прокомментировали получение паспорта готовности к отопительному сезону. Как сообщила пресс-служба компании, Министерство энергетики России выдало ТГК-11 паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2024/25 года. Полученные ранее критические замечания к работе ТЭЦ-5, которые могли повлиять на прохождение отопительного сезона в омске, устранены в полном объёме.