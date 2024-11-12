В Омске работа ТЭЦ-5 больше не вызывает опасений

В омской компании ТГК-11 прокомментировали получение паспорта готовности к отопительному сезону. Как сообщила пресс-служба компании, Министерство энергетики России выдало ТГК-11 паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2024/25 года. Полученные ранее критические замечания к работе ТЭЦ-5, которые могли повлиять на прохождение отопительного сезона в омске, устранены в полном объёме.
На ТЭЦ-5 проведён масштабный ремонт оборудования. Отчёт о проделанной работе отправлен в главное энергетическое ведомство страны. Информация об этом будет отражена в открытых документах чуть позже.
Ранее мы писали, что отопительный сезон в Омске обсудили в Москве. Речь в числе прочего шла об устранении замечаний Ростехнадзора в части состояния ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.
Ранее из-за проблем на ТЭЦ жители многих домов Омска вынужденно сидели зимой без тепла в квартирах.