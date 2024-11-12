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Замгубернатора: Более 95% дорог отремонтировали в Ростовской области

Ростовская область, 12 ноября 2024. DON24.RU. Дорожный сезон в Ростовской области близится к завершению — годовая программа выполнена на 95%. Об этом сообщил замгубернатора — министр транспорта Виталий Кушнарев.

«С начала этого года в нормативное состояние приведено около 600 км донских дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Также более 100 км улично-дорожной сети в муниципалитетах находятся в высокой степени готовности и будут приведены в порядок в ближайшее время», — отметил он.

Ремонт более чем 30 объектов в этом году был завершен досрочно.

Во время ремонта специалисты не только обновляют дорожное полотно, но и ведут комплексную работу — обустраивают пешеходные зоны, остановки и тротуары, наносят разметку, добавил замглавы региона.