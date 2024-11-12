Замгубернатора: Более 95% дорог отремонтировали в Ростовской области

«С начала этого года в нормативное состояние приведено около 600 км донских дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Также более 100 км улично-дорожной сети в муниципалитетах находятся в высокой степени готовности и будут приведены в порядок в ближайшее время», — отметил он.