Вадим Чебан: категорически не вижу предпосылок для снижения тарифа на газ

«Категорически не вижу предпосылок для снижения тарифа, так как цены сейчас выше. Если в этом году у нас средняя цена закупки газа, включенная в тариф, составляла порядка 480 долларов за тысячу кубометров, то по состоянию на 11 ноября нынешнего года, я смотрю по котировкам, уже цены выросли примерно до 530 долларов за тысячу кубометров».