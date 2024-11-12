Вадим Чебан: категорически не вижу предпосылок для снижения тарифа на газ

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Предпосылок для снижения тарифа на природный газ, потребляемый жителями правобережной Молдовы, в настоящее время нет никаких, об этом в телеэфире заявил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Категорически не вижу предпосылок для снижения тарифа, так как цены сейчас выше. Если в этом году у нас средняя цена закупки газа, включенная в тариф, составляла порядка 480 долларов за тысячу кубометров, то по состоянию на 11 ноября нынешнего года, я смотрю по котировкам, уже цены выросли примерно до 530 долларов за тысячу кубометров».
Он, однако, исключил и возможное повышение тарифа, по крайней мере, на ближайшее время. По словам Чебана, АО «Молдовагаз» не намерено в январе подавать заявку в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с запросом на повышение.
При этом глава «Молдовагаза» уточнил, что тарифные отклонения этого года уже составляют порядка 450−500 миллионов леев.
«Мы не можем, однако, знать, какими будут закупочные цены на газ для первого квартала будущего года», — также отметил Чебан.
Он предложил «пока повременить» с прогнозами.