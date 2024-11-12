В Омске обнаружили четыре тонны некачественного масла, котлет и мантов

Масштабную проверку омских организаций, занимающихся фасовкой сливочного масла, провели специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате установлено, что на предприятиях нарушались ветеринарно-санитарные нормы, правила оформления в системе «Меркурий», температурный режим при фасовке и хранении. Кроме того отсутсвовал производственный контроль.
Специалисты проверили четыре тонны сливочного масла и 300 килограммов котлет и мантов. Оказалось, что они были с недействительными ветеринарными документами.
Без документов обнаружено 569 маленьких пачек масла и одна коробка масла-монолита в организации ИП Трофимова. Продукция изъята до принятия решения об утилизации.
Пробы для исследований на качество отобраны на предприятии ООО «Фудтрейдинг».
Проверка омских предприятий в этой части продолжается.