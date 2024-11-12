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В Омске обнаружили четыре тонны некачественного масла, котлет и мантов

Многочисленные нарушения специалисты Россельхознадзора по Омской области нашли у целого ряда ИП.

Источник: Monika Grabkowska/CC0

Масштабную проверку омских организаций, занимающихся фасовкой сливочного масла, провели специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате установлено, что на предприятиях нарушались ветеринарно-санитарные нормы, правила оформления в системе «Меркурий», температурный режим при фасовке и хранении. Кроме того отсутсвовал производственный контроль.

Специалисты проверили четыре тонны сливочного масла и 300 килограммов котлет и мантов. Оказалось, что они были с недействительными ветеринарными документами.

Без документов обнаружено 569 маленьких пачек масла и одна коробка масла-монолита в организации ИП Трофимова. Продукция изъята до принятия решения об утилизации.

Пробы для исследований на качество отобраны на предприятии ООО «Фудтрейдинг».

Проверка омских предприятий в этой части продолжается.