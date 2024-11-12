С 1 января в Челябинской области подорожают билеты на «Ласточку»

Согласно документу, стоимость билетов на «Ласточку» изменится следующим образом:
Вагон первого класса (нынешняя цена / с 1 января):
Челябинск — Магнитогорск: 2527 / 2820 ₽ (+293 ₽); Челябинск — Троицк: 1057 / 1179 ₽ (+122 ₽); Челябинск — Тамерлан: 1702 / 1899 ₽ (+197 ₽); Челябинск — Карталы: 1878 / 2095 ₽ (+217 ₽); Троицк — Тамерлан: 822 / 917 ₽ (+95 ₽); Троицк — Карталы: 998 / 1113 ₽ (+115 ₽); Троицк — Магнитогорск: 1878 / 2095 ₽ (+217 ₽); Тамерлан — Карталы: 411 / 458 ₽ (+47 ₽); Тамерлан — Магнитогорск: 1409 / 1572 ₽ (+163 ₽); Карталы — Магнитогорск: 1274 / 1421 ₽ (+147 ₽).
Вагон второго класса (нынешняя цена / с 1 января):
Челябинск — Магнитогорск: 1080 / 1205 ₽ (+125 ₽); Челябинск — Троицк: 552 / 616 ₽ (+64 ₽); Челябинск — Тамерлан: 845 / 943 ₽ (+98 ₽); Челябинск — Карталы: 950 / 1060 ₽ (+110 ₽); Троицк — Тамерлан: 434 / 484 ₽ (+50 ₽); Троицк — Карталы: 539 / 601 ₽ (+62 ₽); Троицк — Магнитогорск: 892 / 995 ₽ (+103 ₽); Тамерлан — Карталы: 223 / 248 ₽ (+25 ₽); Тамерлан — Магнитогорск: 728 / 812 ₽ (+84 ₽); Карталы — Магнитогорск: 650 / 725 ₽ (+75 ₽).
Напомним, с 1 января в Челябинской области подорожают поездки и в обычных электричках. Стоимость билетов увеличится на 5,8%.