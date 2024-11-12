С 1 января в Челябинской области подорожают билеты на «Ласточку»

Поездки на скоростных электропоездах «Ласточка», курсирующих между Челябинском и Магнитогорском, с 1 января подорожают на 11,6%. Новые цены установило Министерство тарифного регулирования и энергетики региона. Соответствующее постановление опубликовали на сайте ведомства во вторник, 12 ноября.